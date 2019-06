La WWDC 2019 était pleine de nouvelles, non seulement logiciels, mais également matérielles avec le nouveau Mac Pro. Sans oublier le nouveau moniteur XDR Pro Display, qu’Apple a présenté avec un Pro Stand à 999 $.

iOS 13, watchOS 6, le nouveau Mac Pro … toutes les nouvelles présentées par Apple le 3 juin dernier ont été accompagnées d’applaudissements et de cris de joie, car la société a réussi à mettre en scène de nombreux éléments d’intérêt.

Applaudissements qui ont également accueilli le Mac Pro, malgré son coût de base de 5 999 $, et le XDR Pro Display de 4 999 $. Signe que les utilisateurs et les développeurs savent que ces produits valent le prix choisi par Apple. Les choses se sont toutefois déroulées différemment avec le Pro Stand.

Rarement, peut-être jamais au cours des dernières années, lors d’un keynote d’Apple, il n’ya eu des sifflets ou des gémissements du public. C’est ainsi qu’a été accueilli le Pro Stand. Quand Apple a annoncé le prix de 999 $, plusieurs personnes n’ont pas caché leur déception (à partir de 1:42:00) :

La foule, jusque-là enthousiaste, fit son murmure, a même fait bégayer Ternus pendant sa présentation. Scènes vraiment rares.

Bien entendu, le Pro Stand dispose d’un bras spécialement conçu pour contrebalancer l’écran. Cela lui donne l’impression d’être en apesanteur, et permet aux utilisateurs de le positionner avec une extrême facilité. Le support est réglable en hauteur et en inclinaison. Il vous permet également de faire pivoter l’écran XDR Pro horizontalement. Et il est facile à enlever car il se ferme et se décroche rapidement. Certes, ce n’est pas un achat obligatoire pour ceux qui achètent le nouveau Mac Pro. En tout cas, son prix de 999 $ est apparu comme vraiment trop cher…même pour ceux qui aiment et connaissent Apple.

Selon Mashable, la société aurait peut-être préféré vendre cet accessoire séparément plutôt que de facturer 1 000 $ supplémentaires sur le Mac Pro avec le support inclus. Mais il nous est difficile de comprendre comment cet accessoire peut atteindre un tel prix.