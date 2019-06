Après l’iPad, iOS 13 permet la prise en charge des souris Bluetooth et USB devrait également arriver sur l’iPhone toujours dans les paramètres d’accessibilité.

La prise en charge de la souris, qu’elle soit USB ou Bluetooth, a longtemps été demandée par les utilisateurs d’iPad. Apple a maintenant choisi de l’inclure dans les fonctionnalités dédiées aux personnes à mobilité réduite. Mais ce ne sera pas seulement l’iPad qui en bénéficiera car la fonctionnalité devrait également arriver sur l’iPhone.

Apple a développé la prise en charge de la souris dans iOS 13 et iPadOS, affirmant que les périphériques USB et Bluetooth seraient reconnus. Toutefois, la société souhaitait préciser que cette fonctionnalité était destinée aux utilisateurs à mobilité réduite qui ne pouvaient pas interagir avec l’écran tactile des appareils Apple. En fait, la société Cupertino a clarifié un doute à propos de cette fonction. il s’agit d’une fonctionnalité non destinée à une utilisation en masse, mais destinée aux personnes souffrant de troubles moteurs et qui ne peuvent pas accéder à des appareils sans souris, manette de jeu ou souris.

La saisie de la souris est donc une simulation du doigt et non un vrai curseur comme sur un ordinateur, même si de nombreux utilisateurs voudront l’utiliser quand même, peut-être pour effectuer des opérations courantes sans aucun besoin clinique particulier.