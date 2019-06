Bonne nouvelle, le nouvel iPadOS présenté hier à la WWDC propose la prise en charge des souris USB et du Magic Trackpad. Cela permet de se rapprocher petit à petit de l’expérience Mac.

En effet, le développeur Steve Troughton-Smith a publié sur Twitter une courte démonstration vidéo où l’on voit le curseur bouger comme sur un ordinateur. On notera que le côté graphique de ce curseur laisse à désirer, mais n’oublions pas qu’il s’agit de la première bêta.

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 3 juin 2019