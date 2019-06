Sur la scène de la WWDC, Tim Cook a montré la différence de circulation entre les dernières mises à jour iOS et celles d’Android.

Qu’Android souffre d’un problème de fragmentation et que les dernières mises à jour soient peu couvertes, ce n’est certainement pas un mystère, mais Apple a tenu à le répéter lors de la Keynote. À l’heure actuelle, iOS 12 est installé sur 85% des appareils en circulation. Pour Android 9, la situation est bien différente avec un taux de seulement 10%. Une différence notable, que Tim Cook a voulu mettre en lumière lors de l’événement.

iOS 12 avait atteint un taux d’adoption de 50% en moins d’un mois, puis 80% à la fin du mois de février. Maintenant, l’iOS actuel est installé sur 85% des iPhone, iPad et iPod touch. En 2018, iOS 11 n’avait atteint cet objectif qu’en septembre.

Comme Tim Cook l’a souligné, les chiffres d’Apple contrastent nettement avec la propagation des autres systèmes. La dernière version de Google, Android 9 Pie, n’est installée que sur 10% des appareils, bien qu’elle soit sortie un mois avant iOS 12. Toutefois, il faut souligner que la base d’installation Android est considérablement plus grande. Il existe une gamme d’appareils considérablement plus large, ce qui rend la mise à jour plus complexe.