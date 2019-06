C’est confirmé, le nouveau firmware se nomme bel et bien iPadOS ! Apple tente de proposer le plus possible l’expérience Mac sur l’iPad, mais sans macOS.

Bon bah, il n’y aura pas de macOS dans l’iPad, mais les nouveautés pourraient bien nous faire encore patienter gentiment.

Parmi les nouveautés, il y a la possibilité de mettre côte à côte la même app, ce qui peut s’avérer utile dans certains cas. Apple propose également une nouvelle interface de son fenêtre des apps dans le multitâche. Apple propose “Exposé” sur l’iPad.

Les autres nouveautés d’iPadOS

Fichiers : gestion des imports de photos, )ratages de dossier avec iCloud Drive, ZIP/Unzip, vue en colonne comme sur macOS Mojave.

Apple Pencil / latence : réponse plus rapide, passe de 20ms à 9ms. Copié/collé avec 3 doigts, Annuler par un geste retour, capture d’écran en glissant l’Apple Pencil sur le coin…avec la possibilité de l’annoter de suite.

Arrivée des widgets

Slide over : le passage d’une app à l’autre est plus simple

Support des clés USB

Safari devient aussi puissant et pratique que sa version de bureau.

App Store : les fonts arrivent.

En visitant des sites Web, c’est la version desktop qui apparaitra et plus les versions mobiles.

Nous reparlerons de cet iPadOS très prochainement, après avoir installé la version développeur sur notre iPad Pro 12,9″.