Selon iCulture, Philips Hue lancera une nouvelle collection d’accessoires dès cet automne, notamment des ampoules à filament et une nouvelle prise intelligente compatible avec HomeKit.

C’est la première fois que la société lance sa propre prise intelligente, mais il n’est pas clair si un pont Philips Hue sera nécessaire pour la connecter ou s’il s’agira d’un périphérique totalement indépendant. Le rapport d’aujourd’hui indique que nous pourrons régler les heures et les minuteries avec le socket. Elle sera également compatible avec HomeKit, Google Assistant et Alexa.

Comme d’autres prises intelligentes, celle de Philips vous permettra de brancher une lampe ou d’autres appareils pour pouvoir les contrôler via des commandes vocales ou un smartphone. Elle sera sur le marché européen au prix de 29,95 €.

Concernant les ampoules, Philips Hue prévoit de vendre différents types, avec une date de lancement prévue pour la deuxième semaine de septembre et un prix allant de 19,95 € à 29,95 €. De plus, les nouvelles ampoules seront équipées de la connectivité Bluetooth, rendant ainsi inutile l’utilisation d’un pont.

La collection d’automne présentera également des versions renouvelées des ampoules de la marque existantes, une version V2 de Hue GO et une gamme complète de nouveaux projecteurs et de nouvelles lumières de salle de bains au-dessus du miroir.