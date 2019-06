Plus d’indices nous viennent pour savoir si Apple commence à abandonner iTunes après plus de 18 ans de bons et loyaux services.

Comme indiqué sur Reddit, Apple a soudainement supprimé tout le contenu de sa page iTunes sur Facebook. Cela concerne les publications, les photos et les vidéos. Il semble que cela se soit produit au cours des dernières 24 heures, puisqu’une version en cache de la page iTunes sur Facebook contenait encore tout le contenu disponible au 31 mai.

Apparemment, Apple aurait migré sa page iTunes vers sa page Apple TV sur Facebook, y compris tout le contenu, mais également près de 30 millions de “j’aime” et la date de création originale du 29 avril 2009.

Entre autres choses, les liens vers les chansons d’Apple Music mènent également à music.apple.com et à itunes.apple.com.

Apple a également supprimé toutes les photos et vidéos du profil sur Instagram, qui dirige désormais les utilisateurs vers la nouvelle page Apple TV sur Instagram, tandis que l’homologue Twitter semble toujours actif, mais probablement pas pour longtemps.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, iTunes sera remplacé par trois applications autonomes, à savoir Music, Télévision et Podcasts, qui viendront avec la prochaine version de macOS, qu’Apple devrait dévoiler ce soir à la WWDC 2019. Ce choix pourrait également être envisagé dans la perspective d’une rationalisation de l’app iTunes, toujours critiquée par les utilisateurs pour sa lourdeur. La gestion des périphériques pour la synchronisation et la sauvegarde se ferait via l’application Music.

iTunes pourrait donc disparaître complètement. En fait, même si on pensait initialement que la société pourrait utiliser la marque pour acheter de la musique, des films et des programmes télévisés, il semble déjà que certains liens de itunes.apple.com pour les chansons et les artistes rediriger vers music.apple.com, pour confirmer davantage l’abandon total de la marque historique iTunes.