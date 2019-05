Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, croit savoir qu’iTunes serait sur la sellette, après avoir été lancé en janvier 2001.

Le logiciel permet actuellement aux utilisateurs Apple d’écouter de la musique, regarder des films et des émissions de télévision, entre autres. Mais près de deux décennies se sont écoulées depuis l’exposition MacWorld, et Apple aurait d’autres projets dans les cartons.

Dans le détail, Apple pourrait mener trois nouvelles applications pour Mac. Il y aurait les apps Musique, Télévision et Podcasts. Cela correspond à la stratégie des applications multimédias d’Apple sur iPhone et iPad. Sans iTunes, les clients peuvent gérer leurs appareils Apple via l’application Musique.

En même temps, iTunes ne semble plus trop être nécessaire. En effet, les sauvegardes peuvent se faire via iCloud. Personnellement, je n’ai pas de souvenir quant à ma dernière synchronisation de mes appareils avec ce logiciel.

Dans la vidéo ci-dessus filmée à la conférence All Things D de 2008, Steve Jobs compare iTunes à de l’eau glacée. Lorsqu’on lui a demandé de décrire l’utilisation de la nouvelle application iTunes pour Windows à l’époque, il a répondu en disant : « C’est comme donner un verre d’eau glacée à quelqu’un en enfer ! »

Même s’il a joué un grand rôle durant toutes ces années, il faut être honnête, aujourd’hui son utilisation est devenue plus rare. En clair, sa disparition ne devrait pas trop être mal perçue par les utilisateurs. Bien sûr, il y aura toujours des personnes qui penseront que ce n’est pas une bonne nouvelle.

Que pensez-vous de la possible suppression d’iTunes ? Bonne ou mauvaise chose ?