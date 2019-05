Le support Revolut sur Apple Pay est enfin arrivé, bien qu’il ne soit actuellement disponible officiellement qu’en France et au Royaume-Uni.

La carte prépayée Revolut est un choix assez populaire pour ceux qui voyagent fréquemment, car elle offre des taux de change interbancaires pour plus de 150 devises et aucune commission pour la plupart des transactions. C’est donc une option beaucoup moins chère que la plupart des cartes bancaires et elle peut également être utilisée comme carte physique ou virtuelle.

Les cartes Revolut peuvent être rechargées à l’aide d’une carte de débit ou d’un virement bancaire. Vous pouvez également envoyer et recevoir de l’argent avec Apple Pay Cash dans 29 devises différentes.

Pour l’utiliser sur Apple Pay, il suffit de mettre à jour l’application et d’ajouter la carte Revolut dans l’application Wallet. Malheureusement, à l’heure actuelle, le support n’est officiellement disponible qu’au Royaume-Uni et en France, mais certains utilisateurs de Reddit d’autres pays européens signalent qu’il est possible d’ajouter la carte simplement en modifiant leur région sur l’iPhone au Royaume-Uni. Il semblerait que cette astuce n’est pas possible pour tous les utilisateurs.