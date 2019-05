La part de marché de l’iPhone chute à 11,9% sur le marché mondial des smartphones au premier trimestre 2019, à la différence des concurrents chinois comme Huawei.

Selon de nouveaux rapports publiés par Gartner, la part de marché d’Apple aurait diminué de 14,1% au premier trimestre de 2018. Cela se traduirait par une baisse d’environ 54,1 millions à environ 44,6 millions d’unités.

Au contraire, les marques chinoises sont en croissance, par exemple la part de Huawei est passée de 10,5% à 15,7%, avec un bon 58,4 millions d’unités vendues. Oppo et Vivo ont également progressé à 7,9% et 7,3% respectivement de 7,3% et 6,1%.

Samsung reste le leader du secteur, bien que sa part ait légèrement diminué, passant de 20,5% à 19,2%, avec un chiffre d’affaires de 71,6 millions d’unités au premier trimestre.

En règle générale, le marché mondial des smartphones est passé de 383,5 millions à 373 millions.

Gartner a imputé le résultat d’Apple aux acheteurs de smartphones bon marché, mais également à ceux qui achètent normalement des smartphones haut de gamme comme ceux d’Apple et de Samsung, qui décident souvent de “sauter” une génération.

« La baisse de prix des iPhone sur certains marchés a contribué à la hausse de la demande, mais elle n’a pas été suffisante pour rétablir la croissance au premier trimestre. Apple est confronté à des cycles de remplacement plus longs car les utilisateurs ont du mal à voir les avantages en termes de valeur pour justifier le remplacement de leur iPhone existant. »

La situation est différente pour Huawei, qui malgré la croissance pourrait se retrouver confronté à de graves problèmes compte tenu de l’interdiction des relations avec les États-Unis :

« L’indisponibilité des applications et des services Google sur les smartphones Huawei va perturber le marché international des smartphones de Huawei, qui représente près de la moitié de son activité téléphonique mondiale. Cela suscite en particulier de l’appréhension chez les acheteurs, limitant la croissance de Huawei à court terme. »