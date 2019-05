Apple a publiquement répondu à un article de Motherboard qui critiquait farouchement les AirPods, notamment en ce qui concerne l’impact sur l’environnement d’un produit appelé “jetable”.

Il y a quelques semaines, Motherboard a critiqué AriPods pour le fait que ce produit contraste avec l’image publique d’Apple, toujours attentive à l’environnement et à l’éco-durabilité. Le problème est que les AirPods sont des produits “jetables”, car ils ne sont pas conçus pour être réparés par l’utilisateur. En cas de problème, même au niveau de la batterie, les utilisateurs sont obligés de remplacer leurs AirPods. Les circuits des écouteurs sont en fait protégés par une coque extérieure presque impénétrable. Le tout est scellé par de la colle, ce qui rend impossible tout type de réparation.

Le problème est particulièrement perceptible avec la batterie car après 2 ans d’utilisation, les AirPods perdent en moyenne la moitié de leur autonomie. Pour les utilisateurs, il est impossible de ne remplacer que ce composant, car la seule alternative est le remplacement total des écouteurs.

Apple répond aux critiques

Apple a voulu répondre à ces critiques. La société n’a pas nié le fait que les AirPod sont presque impossibles à réparer ou qu’elles contiennent des batteries qui se dégradent avec le temps, mais tient à rappeler que cet appareil n’a pas un impact environnemental plus grave que les produits électroniques plus volumineux:

« Nous avons accepté les AirPods dans notre programme de recyclage depuis leur création en 2016. Comme pour tous nos produits, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires qui s’occupent de cet aspect pour garantir que les AirPods sont également correctement recyclés. »

Apple a également partagé une déclaration de Wistron GreenTech, l’un de ses partenaires de recyclage. Un représentant de Wistron a déclaré que la conception des AirPods nécessite le démontage manuel des écouteurs, grâce à un processus laborieux qui consiste à retirer les composants critiques (batterie et pilote audio) du boîtier en polycarbonate. Les pilotes audio et la batterie sont envoyés aux fonderies et aux raffineurs de métaux, respectivement, pour extraire des matériaux précieux tels que le cobalt, qui est ensuite réutilisé par Apple pour d’autres produits.

Le recyclage coûte de l’argent à Apple

Wistron confirme que la valeur des matériaux collectés avec ce processus de recyclage AirPods ne couvre pas les coûts du travail effectué, à tel point qu’Apple paie l’entreprise pour compenser la différence. En outre, Apple s’efforce de simplifier le processus de recyclage des AirPods et autres produits afin de garantir que les partenaires puissent accepter ces produits sans aucune aide financière d’Apple.