Tim Cook a publié sur Twitter la nouvelle peinture murale de l’artiste JR intitulée “Chronicles of San Francisco”. La particularité de ce travail est qu’il peut interagir avec les iPhone.

La nouvelle peinture murale JR est un véritable mur vidéo qui interagit à n’importe quel iPhone grâce à une application spéciale. Sur la photo, il y a plus de 1 200 personnes immortalisées dans divers plans et vidéos réalisés par l’artiste à 22 endroits de San Francisco.

“Chronicles of San Francisco” est une expérience tout à fait unique, tellement unique et novatrice qu’elle a poussé le PDG d’Apple, Tim Cook, à la partager sur son profil Twitter.

This is a must see—The Chronicles of San Francisco mural is a moving masterpiece by my good friend @JRart, adding a new dimension to his work. Everyone has a story and JR brings them to life. Congratulations, JR! @SFMOMA pic.twitter.com/fztBOWW8Bw — Tim Cook (@tim_cook) 25 mai 2019

JR explique que : « C’est comme un puzzle géant, où tout le monde se rend à l’endroit où ils ont décidé de se rendre. J’ai seulement impliqué la peinture murale autour d’eux ».

La vraie particularité de ce travail est que, via l’application Murals JR, il est possible d’utiliser la caméra iPhone pour explorer l’image de manière interactive. L’application est capable de reconnaître les différentes personnes et les événements représentés sur la peinture murale. Ainsi, l’utilisateur peut toucher et écouter les gens, lire plus d’informations et d’avoir de nombreux autres détails sur les lieux représentés dans ce travail. L’application peut être utilisée soit en encadrant le mur vidéo en personne, soit via les photos du livre “Chronicles of San Francisco”, qui n’est pas encore disponible en France.

Tim Cook a donc tenu à parler de cette idée qui allie art et technologie. La peinture murale est actuellement exposée au SFMOMA à San Francisco.