Dans la perspective de la WWDC 2019, Apple a mis à jour son application officielle WWDC pour les appareils iOS.

Pour les développeurs, l’application propose des outils utiles tels qu’une carte et un calendrier de tous les laboratoires, sessions et événements organisés par Apple du 3 au 7 juin. L’application inclura également des vidéos de certains ateliers et sessions. Celles-ci peuvent également être visionnés par ceux qui ne sont pas sur place.

Apple propose aussi une application tvOS pour Apple TV de quatrième et cinquième générations. Ainsi, les développeurs peuvent visionner les différentes vidéos directement sur leur téléviseur.

L’application a été mise à jour avec de nouvelles icônes au néon qui reflètent le design des invitations à cette WWDC. On retrouve une nouvelle zone de gestion des notifications et de nouveaux autocollants à utiliser dans iMessage.

L’application WWDC est disponible gratuitement sur l’App Store.