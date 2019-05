La Commission économique eurasienne (CEE) vient de référencer les nouveaux modèles d’iPhone 2019 dans sa base de données.

Les détails sont encore minces, et bien sûr, il n’y a aucun information concernant l’esthétique et les nouvelles fonctions. Néanmoins, la liste fait état de plusieurs modèles : A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 et A2223. Comme le montre le document, tous seront équipés d’iOS 12 à leur lancement, avant l’arrivée d’iOS 13 peu après la keynote de septembre.

Ces numéros font donc référence aux iPhone XI, iPhone XI Max et iPhone XI R, tels qu’ils ont été baptisés dans les rumeurs. Pour l’heure, on ne saurait dire si Apple choisira cette dénomination.

Les iPhone 2019 seront apparemment au nombre de trois, comme le fait Apple depuis quelques années. Les deux modèles OLED embarqueront un module photo équipés de trois caméras. Le modèle LCD, l’iPhone XI R, devrait quant à lui passer d’un capteur photo à deux.

À l’intérieur, les trois modèles disposeront de la nouvelle puce A13. Et selon la rimeur, elle devrait être jusqu’à 8 fois plus rapide que l’A12. On s’attend alors à de meilleures performances mais aussi à une consommation amoindrie.

D’ici la keynote, d’autres informations permettront de savoir réellement ce que nous réserve Apple. Bien que la firme soit adepte du culte du secret, il lui est difficile de contenir toutes les fuites.