Les premiers jeux multijoueurs Snap Games sont disponibles sur Snapchat pour iOS et Android, et d’autres arriveront bientôt.

Dans le but de garder les utilisateurs le plus longtemps possible, Snapchat se prépare à lancer de nouveaux jeux multijoueurs. Ils permettront aux utilisateurs de défier leurs amis ou d’autres utilisateurs de la plate-forme.

Au cours de cette première phase, 6 jeux seront commercialisés sur iOS et Android. Les 3 premiers Snap Games sont : Snake Squad, Zombie Rescue Squad et Bitmoji Party. Ce sont trois jeux multijoueurs très mouvementés. Les joueurs auront la possibilité de discuter (même en vidéo) avec des challengers pendant les sessions de jeu.

Les trois autres jeux Alphabear Hustle, C.A.T.S Drift Race et Tiny Royale seront disponibles dans les prochaines semaines.

Pour y jouer, aucune installation n’est requise, il est possible de lancer un jeu depuis la barre de discussion. C’est une « approche à la fois pratique et intuitive pour inviter ses amis à entrer directement dans la partie. » a expliqué Snap.