Une nouvelle collaboration entre Apple et le célèbre photographe Christopher Anderson vise à changer la façon dont les photos sont prises avec l’iPhone. Bientôt, plusieurs Apple Store proposeront un nouveau Today at Apple Photo Lab axé sur les portraits.

Christopher Anderson est membre de Magnum Photos et est connu dans le monde entier pour ses photos prises dans des zones de guerre. En plus de travailler pour National Geographic, Newsweek et New York Magazine, Anderson possède une longue histoire de photographies prises avec des iPhone et iPad. En 2011, son livre Capitolio est devenu la première monographie de photos prises avec des appareils iOS. En 2016 et 2017, Apple a présenté ses portraits dans diverses images promotionnelles. Anderson a également testé l’appareil photo de l’iPhone 7, avec certaines de ses photos présentées lors des keynotes d’Apple.

Grâce à cette nouvelle collaboration, Anderson partagera ses connaissances en matière de photographie avec les utilisateurs d’iPhone du monde entier, par le biais de sessions Today au Apple Photo Lab intitulées “Disrupting The Portrait“. Les participants à la session apprendront des techniques créatives qui défient les règles traditionnelles de la photographie de portrait. En masquant une partie de l’objectif de la caméra avec des objets du quotidien et en recadrant des plans pour créer des perspectives surprenantes, les portraits peuvent devenir des compositions dynamiques qui racontent une histoire plus profonde.

La nouvelle session Today at Apple est co-créée par Apple et Christopher Anderson, ce qui signifie que Creative Pro dans chaque Apple Store dirigera les activités des sessions développées à l’origine par Anderson. Les ateliers commenceront par une vidéo d’introduction réalisée par l’artiste qui prépare le terrain pour la prochaine leçon dirigée par Creative Pro d’Apple.

Il ne s’agit là que de la dernière collaboration entre Apple et des artistes du monde entier, dans le but de partager des informations, des techniques et des conseils avec les utilisateurs dans le cadre de diverses modifications toujours liées aux produits Apple.

Les sessions “Disrupting The Portrait” débuteront sous peu aux États-Unis, puis dans le reste du monde. Vous pouvez vérifier la disponibilité à partir de cette page ou de l’application Apple Store.