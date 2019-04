Apple montre comment activer certaines fonctions de l’Apple Watch 4

Apple a récemment mis en ligne quelques vidéos sur sa chaîne YouTube, expliquant comment activer deux fonctionnalités liées à la santé sur l’Apple Watch Series 4, à savoir les notifications de fréquence cardiaque irrégulière et la détection de chutes.

Les deux clips durent un peu moins de 40 secondes et montrent comment activer les deux fonctions en accédant à l’application Watch sur iPhone, dans “Appel d’urgence”, qui est utilisée en cas de détection de chute, et dans “Cœur” pour recevoir les notifications d’arythmie.

La détection de chutes est désactivée par défaut, sauf si le propriétaire de l’Apple Watch est âgé de 65 ans ou plus lors de la définition de l’âge sur la smartwatch ou dans l’application Santé. En effet, les algorithmes de chute d’Apple ne sont pas parfaits et peuvent éventuellement être déclenchés par des activités intenses, telles que la musculation. Cela peut avoir des conséquences désagréables, étant donné que le service d’urgence SOS déclenche non seulement une alarme, mais appelle également les services d’urgence locaux et envoie des messages d’urgence aux contacts prédéfinis.

D’autre part, les notifications de rythme cardiaque irrégulier peuvent être liées à des fréquences cardiaques élevées et/ou basses avec des seuils spécifiés. Pour éviter les fausses alarmes, les notifications ne sont envoyées que si une fréquence cardiaque reste dans la zone de danger pendant 10 minutes.