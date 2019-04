App Store : ajout d’une étape de confirmation pour les abonnements

Afin d’éviter les abonnements accidentels, Apple propose désormais une étape supplémentaire aux utilisateurs.

La fenêtre de « Confirmation de l’abonnement » s’affichera lors de l’inscription à une application iOS. Pour être plus précis, cette nouvelle étape viendra tout de suite après vous être authentifié à l’aide de Touch ID ou Face ID.

Ensuite, il vous appartient de confirmer ou non votre abonnement en cliquant sur Annuler ou Ok. Grâce à cette nouvelle étape, les utilisateurs n’auront plus de mauvaises surprises, comme cela pouvait arriver en appuyant sur le bouton Home pour quitter l’application – là où se trouve Touch ID, aussi utile à la validation d’un achat ou d’un abonnement.