Apple Music : le documentaire sur Wiz Khalifa prévu pour le 17 avril

Le rappeur Wiz Khalifa a annoncé une nouvelle série documentaire sur sa carrière qui sortira le 17 avril sur Apple Music.

La série intitulée « Wiz Khalifa: Behind the Cam » sera composée de 5 épisodes et entreront « dans la vie privée et intime de Wiz, à travers des images d’archives et diverses interviews avec des amis et la famille ».

Le producteur exécutif du projet, Michael Strahan, a déclaré que son équipe était ravie de travailler avec Apple Music pour avoir la chance de « donner au monde un regard intime sur la naissance d’une icône du divertissement ».

La série traitera de l’enfance du rappeur, de son adolescence et du début de sa carrière. Parmi les personnes interrogées, il y aura également la mère de Wiz Khalifa et certains de ses amis les plus proches.

Bien qu’Apple soit sur le point de lancer le service Apple TV+, il semble que les documentaires liés à la musique et aux coulisses des artistes continueront à être publiés sur Apple Music.