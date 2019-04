Les apps Musique, Podcast et TV arriveront sur macOS 10.15

Lors de la prochaine WWDC, il est fort probable qu’Apple fasse des annonces autour de son projet Marzipan. Il s’agit d’applications codées de manière à pouvoir tourner autant sur iOS que sur macOS.

Et apparement, d’après les découvertes des développeurs Steve Troughton-Smith et Guilherme Rambo, les apps Musique, Podcast et TV seront parmi les premiers à arriver. D’ailleurs, Guilherme a découvert dans macOS 10.15 les futures icônes des applications Podcast et TV.

Grâce à cette nouvelle manière de faire, Apple permettra aux développeurs de créer une application unique fonctionnant sur iPad et Mac, avant d’arriver probablement sur iPhone. Cela signifie également qu’iTunes ne servira plus qu’à synchroniser et à mettre à jour nos appareils iOS depuis un Mac.

En plus des apps Podcast et TV, il y aura aussi un renouvellement important de l’application Books, qui comportera une barre latérale semblable à Apple News et une section spéciale consacrée aux livres audio. Toutes les collections seront également affichées dans la barre latérale.

Si tout se passe comme prévu, tous ces changements devraient être présents sur macOS 10.15. On en saura bien plus sur le sujet lors de la WWDC qui se déroulera du 3 au 7 juin prochain.