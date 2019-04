États-Unis : de plus en plus d’adolescents veulent un iPhone

Aux États-Unis, il semble y avoir un intérêt croissant chez les adolescents pour les iPhone, comme le montre un récent sondage de Piper Jaffray.

L’enquête a été menée auprès de 8 600 adolescents américains et a révélé que pas moins de 86% avaient l’intention d’acheter un iPhone comme prochain smartphone. Il y a donc une augmentation incontestable de l’intérêt pour l’iPhone, sachant que ce pourcentage était de 84% l’an dernier.

L’âge moyen des répondants est de 15,9 ans et le revenu moyen de leur famille est de 68 300 $. L’enquête ne montre pas quel appareil préfère les plus jeunes, mais selon Piper Jaffray, il est probable que la cible est celle des iPhone les moins chers comme l’iPhone 8 ou l’iPhone XR. En général, 83% des adolescents américains possèdent un iPhone.

Le même sondage montre que la plate-forme vidéo préférée est Netflix (38%), qui continue de gagner du terrain sur YouTube (33%).

Aux États-Unis, le réseau social le plus populaire est Snapchat (46%), suivi par Instagram (32%). Twitter, Facebook et Pinterest restent en retrait avec respectivement 6, 5 et 1%.