Première image de l’iPhone 2019 en fuite sur le net

Le châssis présumé de l’iPhone 2019 a été partagé aujourd’hui sur Weibo et montre la présence de la triple caméra à l’arrière.

Ben Geskin, très souvent bien renseigné sur les futurs produits, a également partagé l’image initialement publiée sur divers médias sociaux chinois. La photo montre le châssis du prétendu iPhone 2019, avec de nombreuses découpes pour accueillir la triple caméra.

Une caméra arrière munie de trois objectifs sur le prochain iPhone permettrait un champ de vision amélioré, une plage de zoom plus large, de meilleures performances dans des conditions de faible luminosité et la possibilité de capturer plus de pixels. Bien sûr, Apple pourrait en profiter pour apporter des améliorations notables à la réalité augmenté.

Reste à voir si ce design sera confirmé par Apple à l’automne prochain…ou dans les futurs fuites…