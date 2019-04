iPhone 11, voici un nouveau concept très réaliste ! [Vidéo]

Le designer Hasan Kaymak revient sur le devant de la scène avec un nouveau concept très réaliste de ce que pourrait être l’iPhone 11.

Sans trop de surprise, l’iPhone 11 sera présenté à l’automne prochain, et devrait être très similaire à l’iPhone XS, au moins pour la face avant, tandis que l’arrière pourrait avoir droit à du verre dépoli au lieu de verre transparent et disposer de la triple caméra. Notons que Hasan a opté pour une caméra FaceTime intégrée dans l’écran, idem pour le système TrueDepth utile à la reconnaissance faciale Face ID, de sorte à faire disparaître la grosse encoche que l’on connait encore aujourd’hui.

Ces petits changements de conception ne sont pas vraiment révolutionnaires, à tel point que le concept créé par Hasan Kaymak pourrait vraiment s’approcher de la réalité.

Le changement le plus important est évidemment évident au verso, mais le concepteur ne partage pas l’hypothèse d’une solution carrée à angles arrondis pour loger les trois caméras arrière.

Selon Kaymak, cette solution ne cadrerait pas vraiment avec le soin du design auquel Apple nous a habitués, au point d’imaginer une alternative plus classique, avec les trois caméras placées verticalement.

L’iPhone 11 est également présenté avec des bords en métal beaucoup plus plats dans le même style que l’iPhone 5/5s, avec un affichage sensiblement moins perceptible.

S’il y a des choses que nous ne verrons pas cette année, le design propose là un magnifique concept, même si certaines idées tirent partie d’une précédente génération d’iPhone. Le résultat est efficace, et on ne peut plus réalisable. En revanche, la disparition de l’encoche n’aura pas lieu cette année.