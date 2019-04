Sonic At The Olympic Games arrivera sur iPhone en 2020

SEGA a annoncé que le studio travaillait actuellement sur le développement du jeu « Sonic At The Olympic Games » pour iOS, dont la sortie est prévue pour l’été 2020.

Sonic At The Olympic Games sera l’un des jeux officiels des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et rassemblera tous les personnages de la série sur iPhone et iPad. Le jeu vous permettra d’utiliser les personnages les plus emblématiques de SEGA dans les principaux sports olympiques.

Le titre sera évidemment arcade, mettant l’accent sur l’immédiateté et la facilité des contrôles. Pour le moment, aucune autre information n’a été fournie, sauf que le jeu sera disponible en 2020.