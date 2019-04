Projet Titan : Apple embauche l’un des hommes clés de Tesla

Michael Schwekutsch, ancien vice-président de l’ingénierie chez Tesla, a rejoint les rangs d’Apple pour travailler sur le projet Titan.

Son départ est une grande perte pour la société, car il compte parmi les ingénieurs les plus expérimentés dans le domaine des voitures électriques. Il a non seulement travaillé chez Tesla, mais également dans d’autres grandes entreprises du secteur automobile, en gérant des programmes pour les groupes propulseurs électriques et hybrides de la BMW i8, Porsche 918 Spyder, Fiat 500eV, Volvo XC90. En revanche, chez Tesla, il a participé au développement de « systèmes de conduite de pointe tels que le Tesla Roadster II et le Tesla Semi / Tesla Truck ».

Il a maintenant rejoint le groupe de projets spéciaux d’Apple, qui comprend la division Project Titan de la société Cupertino. Michael Schwekutsch n’est pas le premier ingénieur à avoir quitté Tesla pour rejoindre le projet Apple, qui ne semble pas être le seul dans un système de voiture autonome, étant donné que Schwekutsch travaille exclusivement sur les moteurs électriques depuis une décennie.

Schwekutsch rejoindra Doug Field, ancien ingénieur de Tesla, avant de revenir chez Apple pour diriger le nouveau projet automobile avec Bob Mansfield, qui avait pris sa retraite.