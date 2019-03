La confidentialité au cœur de la nouvelle pub Apple

Apple a publié une nouvelle publicité dédiée à la confidentialité garantie aux utilisateurs d’iPhone. Le sujet de la nouvelle vidéo est un garçon sur le point de se raser la moustache.

La campagne « Privacy. That’s iPhone » a été conçue par Apple pour mettre en évidence toutes les mesures prises sur iOS pour protéger la confidentialité des utilisateurs. La nouvelle pub parle des mesures anti-tracking intégrées dans la dernière version de Safari pour iPhone et iPad.

La dernière annonce, intitulée « The Answer », met en vedette un adolescent qui est sur le point de se raser la moustache, mais ne semble pas très convaincu. En parcourant un iPhone XR, il commence à réfléchir : « Tous ces sites disent qu’il est normal de commencer à se raser à 15. »

Le garçon place ensuite l’iPhone XR sur une serviette et le son de rasoir se fait entendre à l’arrière-plan. À ce stade, Apple explique que Safari limite le suivi des utilisateurs, car « because what you browse should be your business. Privacy. That’s iPhone ».