Apple publie l’histoire de Hope Boykin, la chorégraphe qui utilise des AirPods

Afin de promouvoir les nouveaux AirPods, Apple a publié le profil de la chorégraphe et danseuse Hope Boykin, basée à New York, qui fait de ces écouteurs son compagnon de travail et de loisirs.

Boykin est revenu au American Dance Theatre d’Alvin Ailey ce mois-ci après une blessure à la cheville et porte ses AirPods lors de promenades, de balades en métro, de physiothérapie et même pendant une partie de son travail de danse. Comme Apple le raconte, Boykin a également utilisé des AirPod lors de la chorégraphie d’un spectacle du 15 mars.

« Je peux tourner, sauter, ils ne me tombent pas des oreilles », a déclaré Boykin dans un communiqué. « Vous n’avez plus de cravates, vous êtes toujours libre. J’ai mes AirPods pour pouvoir être sûr que mon travail sonne comme il se doit. »

Apple a également mis en avant certains produits connexes, en attirant l’attention sur l’iPhone de Boykin et sur une caméra Osmo DJI connectée à un smartphone. On parle également de l’utilisation de Final Cut Pro par le chorégraphe pour l’édition de vidéos personnelles.

Souvent, Apple publie les profils de personnes plus ou moins célèbres qui utilisent les produits de la société pour montrer comment la technologie se marie à la perfection avec les arts.