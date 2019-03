La vidéo de la keynote “It’s Show Time” est disponible sur YouTube

Apple a publié sur sa chaîne YouTube la vidéo complète de l’événement “It’s Show Time” qui s’est tenu le 25 mars au Steve Jobs Theather à l’Apple Park.

La vidéo complète dure environ 1 heure et 50 minutes et nous permet de passer en revue tous les nouveaux services présentés par Apple : News+, Apple Arcade, Chaîne TV, Apps TV+ et Apple Card, sans oublier la présence de Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, JJ Abrams, Sara Bareilles et Oprah Winfrey.