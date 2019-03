Mise à jour des AirPods en version 6.3.2 !

Apple propose depuis peu une nouvelle mise à jour pour les AirPods de première génération. On passe ainsi de la v 3.7.2 à la v 6.3.2.

De changement de mouture a pour effet de rendre la connexion des AirPods plus rapide, même lorsque vous passez d’un appareil à l’autre. Au niveau de la latence, il semblerait qu’Apple ait amélioré la situation dans certains cas. Malheureusement, Apple ne donne aucun détail à ce sujet, laissant les utilisateurs faire leurs propres découvertes.

Pour profiter de cette version 6.3.2, il suffit d’avoir le boîtier avec les AirPods dedans à proximité et connectés à votre iPhone par exemple. Rendez-vous ensuite dans l’application Réglages > Général > Informations > AirPods > version du programme interne. Une fois que vous aurez fait cela, vous pouvez sortir, et la mise à jour sera lancée. Pour vérifier si tout c’est bien passé, attendez environ une minute après votre premier passage et retournez sur la version du programme interne, vous devriez alors constater le changement de version.

N’hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires si vous constatez vous aussi les mêmes améliorations.