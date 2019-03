Les AirPods 2 confirment l’arrivée imminente de l’AirPower

Le lancement de l’AirPower n’est maintenant plus qu’une histoire de jours. La semaine dernière, Apple a annoncé sorti une nouvelle version des AirPods dotés d’un boîtier de charge sans fil, au dos duquel il est fait mention de l’AirPower.

En effet, le tapis de charge d’Apple sera capable de charger trois appareils simultanément : un iPhone, l’Apple Watch et les nouveaux AirPods. En toute logique, Apple ne peut pas se rater en ne sortant pas l’AirPower dans la foulée.

Sur la boîte des AirPods 2, on peut également lire : « Compatible avec les appareils iOS, l’Apple Watch ou les Mac équipés du logiciel le plus récent. fonction avec la station AirPower et les chargeurs certifiés Qi. » Cela signifie que si vous êtes déjà propriétaire d’une base Qi alors vous pourrez recharger vos nouveaux AirPods, sans avoir besoin d’acheter l’AirPower, dont le tarif devrait facilement avoisiner les 200 €.

Credit photo : @Benjamin Bogdanovic

On ne sait d’ailleurs pourquoi Apple n’a pas encore commencé la commercialisation de l’AirPower, mais cela ne devrait lus trop tarder. Normalement, l’AirPower sera de sortie avant la fin du mois de mars.