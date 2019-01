Tim Cook rencontre le Premier ministre Giuseppe Conte : « Nous investirons à nouveau en Italie »

Les réunions institutionnelles du PDG d’Apple, Tim Cook, se poursuivent au Forum économique mondial de Davos, où il s’est récemment entretenu avec le premier ministre italien Giuseppe Conte.

S’adressant aux journalistes, Giuseppe Conte a déclaré que la réunion avec Tim Cook était très cordiale : « Nous avons parlé de la situation actuelle des nouvelles technologies sur lesquelles ils travaillent ».

Tim Cook a également prévu qu’Apple envisage d’investir de manière plus visible en Italie. « Je lui ai dit ‘ soyez le bienvenu ‘ », a conclu le Premier ministre.

Rappelons qu’Apple se concentre depuis quelques années de plus en plus sur l’Italie, comme en témoignent l’ouverture de l’Académie de Naples et la création du magnifique magasin Piazza Liberty à Milan.

Aujourd’hui, Tim Cook a également rencontré le chancelier autrichien Sebastian Kurz, représentant en particulier l’avenir numérique de l’Europe.