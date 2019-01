Apple Pay Cash, Apple vous en dit plus en vidéo

Peut-être que vous n’étiez pas au courant, mais il est possible d’envoyer et recevoir de l’argent via iMessage. Ce service a été baptisé Apple Pay Cash, et est également compatible avec une carte bancaire enregistrée dans l’app Wallet.

Aujourd’hui, Apple publie trois nouvelles vidéos de 15 secondes pour expliquer très rapidement comment Apple Pay Cash est simple à utiliser. L’argent peut ensuite être réutilisé dans Apple Pay Cash, pour des achats avec Apple Pay, ou encore être viré sur un compte bancaire.

Ce système se veut très intéressant mais soulignons qu’Apple ne le propose actuellement qu’aux États-Unis. En octobre dernier, un possible lancement en France et en Allemagne a été évoqué. Malheureusement, nous n’avons toujours rien vu, sans oublier que plusieurs banques françaises traînent encore un peu la patte pour proposer Apple Pay à leurs clients. Son adoption ne semble pas faire l’unanimité, certaines banques mettant avant le forte commission demandée par Apple pour chaque transaction.