Apple Pay Cash bientôt disponible en France et en Allemagne ?

Ça bouge enfin chez Apple concernant les paiements peer-to-peer via Apple Pay. En effet, le service Cash sera bientôt disponible en France et en Allemagne.

La nouvelle a été rapportée par iPhon.fr, lequel indique que plusieurs utilisateurs français et allemands ont reçu un message de configuration d’Apple Pay Cash hier soir. Ce n’est pas encore pleinement fonctionnel, mais son lancement pourrait avoir lieu sous peu.

Apple Pay Cash a fait ses débuts en décembre 2017, mais depuis lors, cette fonction est limitée aux États-Unis.

Rappelons que le système de paiement direct fonctionne via l’application Messages. Pour effectuer le paiement via Messages, cliquez simplement sur l’icône de l’App Store, sélectionnez Apple Pay dans l’application, définissez le montant à envoyer, cliquez sur Payer, sélectionnez la carte de paiement et authentifiez-vous via Touch ID ou Face ID. L’argent reçu sur Apple Pay Cash peut être utilisé pour effectuer des achats via Apple Pay ou être transféré sur un compte bancaire.