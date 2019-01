Tim Cook au Forum économique mondial de Davos : « Nos efforts en matière d’éducation sont altruistes »

Le chef de la direction d’Apple, Tim Cook, s’est rendu à Davos, en Suisse, pour participer au Forum économique mondial avec plusieurs hommes politiques et chefs de direction de grandes entreprises américaines et au-delà.

Hier, Cook a rencontré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, probablement pour parler d’une éventuelle expansion d’Apple dans le pays. En Arménie, il n’existe pas d’Apple Store physique et le magasin en ligne n’est disponible qu’en anglais. De plus, les iPhone sont vendus dans les magasins Ucom.

Tim Cook s’est également entretenu avec plusieurs chaînes de télévision locales, abordant des questions liées principalement à l’éducation et à l’importance d’enseigner la programmation dans les écoles : « Je suis né dans un environnement très rural de la classe moyenne-basse, j’ai adoré et l’éducation, c’est ce qui m’a permis de faire d’autres choses et d’être aujourd’hui chez Apple ».

Cook a ensuite déclaré que tous les efforts d’Apple en matière d’éducation étaient altruistes : « Nous le faisons pour les gens. Si cela a des effets indirects sur nos activités, c’est bien, mais franchement, ce n’est pas pour cela que nous le faisons. Ce n’est pas quelque chose dont nous attendons un retour sur investissement ».

À la fin de la journée, Tim Cook a également rencontré le PDG de Microsoft, Satya Nadella.