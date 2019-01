Nouveau trailer de « High Flying Bird », film de Soderbergh tourné à l’iPhone

Netflix a publié un nouveau trailer pour « High Flying Bird », le film que le réalisateur Steven Soderbergh a entièrement tourné à l’iPhone.

Le film est joué par Andre Holland et Zazie Beetz, tandis que le scénario a été écrit par Tarell Alvin McCraney, lauréat d’un Oscar pour le film Moonlight. « High Flying Bird » raconte l’histoire d’un agent sportif qui, lors du lock-out du basket-ball professionnel, est impliqué dans le conflit entre la ligue et les joueurs. Sa carrière est sérieusement menacée et ne disposera que de 72 heures pour sauver la situation.

Le film a été tourné en seulement deux semaines en mars avec un iPhone X. Soderbergh est en effet un grand amateur d’Apple et ce n’est pas la première qu’il travaille de cette façon. Pour son premier film Unsane tourné à l’iPhone, il expliquait que cela lui offrait une plus grande flexibilité et facilitait le transport.

« High Flying Bird » sera disponible sur Netflix à partir du 8 février.