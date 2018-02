Steven Soderbergh explique pourquoi il a tourné son film « Unsane » avec un iPhone

Le réalisateur Steven Soderbergh a parlé à la presse lors de la première de son dernier film « Unsane » au festival du film de Berlin, expliquant les avantages de l’utilisation d’un iPhone pour tourner ce thriller psychologique.

Soderbergh a déclaré qu’il lui serait difficile de revenir au cinéma conventionnel après avoir utiliser l’iPhone. Pour lui, la petite taille de l’appareil et la qualité d’image élevée offrent une flexibilité sans précédent dans la configuration et la réalisation de scènes. Soderbergh était capable de capturer des scènes d’extérieur sans avoir à faire de trous dans les murs ou à devoir accrocher des équipements photographiques volumineux au plafond.

De plus, avec son écran intégré et le facilité du transport, l’iPhone permet aux réalisateurs d’aller directement aux répétitions des tournages. Il y avait, cependant, quelques inconvénients liés à l’encombrement minimum de l’iPhone. Par exemple, l’appareil était très sensible aux vibrations :

« Je dois dire que les points positifs pour moi sont vraiment importants et qu’il sera difficile de revenir à des méthodes plus conventionnelles de tournage. Le décalage entre l’idée et l’exécution de l’idée diminue et cela signifie que vous pouvez essayer plus d’idées … J’aurais aimé avoir cet équipement à 15 ans ! »

De plus, le réalisateur a réitéré que l’utilisation de l’iPhone a permis aux acteurs de rester immergés dans l’atmosphère du film et des personnages, puisqu’ils n’ont pas joué devant des équipements encombrants.

Le film Unsane sortira dans les salles américaines le 23 mars 2018 avant une sortie internationale quelques semaines plus tard. Le film sera distribué par Fingerprint Releasing, une entreprise appartenant au même Soderbergh, en collaboration avec Bleecker Street.