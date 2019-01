Apple déstocke l’iPhone SE aux États-Unis

Apple a cessé de vendre l’iPhone SE il y a environ quatre mois, mais l’appareil a fait un retour surprise sur la boutique en ligne, pour le moment uniquement aux États-Unis.

Apple propose l’iPhone SE avec 32 Go d’espace de stockage au prix de 249 $, et 299 $ pour 128 Go de stockage, sur son Clearance Store aux États-Unis. Ce sont de nouveaux modèles, non verrouillés, disponibles en argent, gris sidéral, or et or rose, avec livraison ou retrait en magasin la semaine suivante. Évidemment, les spécifications techniques ne changent pas, y compris l’écran Retina de 4 pouces, la puce Apple A9, le Touch ID et l’appareil photo arrière de 12 mégapixels.

Avant d’être retiré, l’iPhone SE était toujours disponible en 32 Go et 128 Go de stockage, mais respectivement à 349 $ et 449 $, Apple propose désormais un rabais substantiel.

Pourquoi Apple a-t-elle décidé de vendre l’iPhone SE à nouveau ? Il est fort possible que la compagnie ait décidé de se débarrasser de tous les stocks restants. Cependant, l’iPhone SE reste en vente chez certains revendeurs agréés, comme indiqué dans la page de comparaison des modèles d’iPhone.