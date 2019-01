Apple collabore avec Johnson & Johnson pour l’étude sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux

Apple a décidé de collaborer avec Johnson & Johnson à l’étude sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux, qui cible les patients âgés de 65 ans et plus présentant un facteur de risque plus élevé.

Le chef de l’exploitation d’Apple, Jeff Williams, a déclaré avoir reçu de nombreuses lettres de remerciement des propriétaires d’Apple Watch qui découvraient qu’ils avaient des problèmes tels que la fibrillation auriculaire grâce à cet appareil. C’est pourquoi l’entreprise est ravie de collaborer avec Johnson & Johnson, qui jouit d’une longue expérience et possède une grande expertise dans ce domaine.

Paul Stoffels, vice-président exécutif et directeur scientifique de Johnson & Johnson, a déclaré : « L’objectif est d’identifier la fibrillation auriculaire précoce et de prévenir les accidents vasculaires cérébraux en combinant le savoir-faire d’Apple et notre savoir-faire médical et scientifique ».

« L’utilisation du capteur optique cardiaque et de la surveillance ECG de l’Apple Watch peut permettre un diagnostic plus rapide et plus efficace de la fibrillation auriculaire et de meilleurs résultats cliniques pour les patients. Cette collaboration associe la profonde expérience et la longue tradition de Johnson & Johnson dans le traitement des maladies cardiovasculaires à l’expérience de Apple dans l’utilisation de technologies de pointe pour améliorer la vie des consommateurs, dans l’espoir d’améliorer le traitement des maladies cardiovasculaires et pour les prévenir. »

La fibrillation auriculaire est une modification du rythme cardiaque normal caractérisée par des battements irréguliers, généralement imperceptibles pour le patient. La maladie est associée à un taux beaucoup plus élevé d’insuffisance cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et, dans certains cas, de démence. Deux à trois pour cent des Nord-Américains et des Européens sont touchés par cette maladie. 4% des personnes âgées de 60 à 70 ans sont atteintes, ce nombre atteignant 14% pour les plus de 80 ans.