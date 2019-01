Xiaomi travaille sur un nouveau scanneur d’empreintes digitales intégré à l’écran

L’un des problèmes rencontrés actuellement avec les scanneurs d’empreintes digitales intégrés dans l’écran, comme ceux que l’on trouve sur les OnePlus 6T et Huawei Mate 20 Pro, est que la zone de l’écran où l’utilisateur doit appuyer est limitée en taille. Pour s’assurer que son doigt touche la zone exacte de l’écran nécessaire au scanner biométrique, le propriétaire doit généralement regarder l’écran tout en le touchant. Au final, cela rend le déverrouillage du téléphone un peu problématique.

Il s’avère que le fabricant chinois de téléphones Xiaomi serait en passe de résoudre ce problème. Le cofondateur et président de la société, Bin Lin, a publié une vidéo montrant un prototype de smartphone doté d’une plus grande zone de déverrouillage actif à l’écran. L’exécutif explique que la zone de déverrouillage du prototype mesure 50 mm x 25 mm, soit 5 fois la taille des lecteurs d’empreintes digitales actuels. Ce plus grand espace permet aux utilisateurs de déverrouiller leur téléphone sans avoir à faire attention pour savoir exactement où placer leur doigt sur l’écran.

Bin dit que si la technologie est bien reçue par les fans de Xiaomi, il l’inclura dans les futurs combinés. Parallèlement, hier, Oppo a révélé que le mois prochain, il présenterait au MWC de Barcelone un nouveau scanner d’empreintes digitales intégré. Ce nouveau lecteur biométrique viendra avec une zone de déverrouillage actif 15 fois plus grande que l’espace utilisé sur les modèles actuels équipés de cette fonctionnalité.