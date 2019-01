Le nouveau PDG d’Intel viendra-t-il d’Apple ?

Selon Axios, Intel envisage de choisir Johny Srouji, le premier vice-président matériel d’Apple, comme nouveau PDG.

Intel cherche son nouveau PDG depuis plus d’un an et le nom de Johny Srouji, actuel vice-président senior des technologies du matériel chez Apple, apparaît désormais dans la liste des candidats. Srouji travaille depuis longtemps avec Intel, justement à cause de son rôle dans la société.

Il a rejoint Apple en 2008 et a dirigé le développement du premier processeur fabriqué par Apple, le modèle A4. Expert dans la production de puces personnalisées, il est considéré comme l’un des principaux experts du secteur dans le monde.

L’ancien PDG d’Intel, Brian Krzanich, a démissionné l’été dernier après la publication d’informations sur une relation consensuelle avec un employé (le statut interne de l’entreprise interdit les relations amoureuses entre employés). Le conseil d’administration a ensuite nommé le chef de la direction, Robert Swan, au poste de directeur général par intérim.

Si Srouuji devenait le PDG d’Intel à l’avenir, ce serait une perte majeure pour Apple.