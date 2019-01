Les coulisses du film Bohemian Rhapsody disponibles sur Apple Music

Apple Music a présenté un nouveau contenu exclusif qui donne aux utilisateurs un aperçu des coulisses du film “Bohemian Rhapsody”, un film biographique consacré à Freddie Mercury.

L’émission spéciale de 16 minutes disponible sur Apple Music s’intitule “Rami Malek: Becoming Freddie” et se concentre sur la transformation de l’acteur Rami Malek en Freddie Mercury. Dans le long métrage, nous découvrirons comment Malek a étudié Freddie Mercury et comment il en est arrivé à une interprétation qui lui a valu le Golden Globe 2019 et la nomination aux Oscars.

Ce contenu spécial anticipe la sortie du film sur iTunes, qui devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci.