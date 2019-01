Sandy Parakilas est le nouveau chef produit de la confidentialité chez Apple

Apple a recruté un ancien employé de Facebook, Sandy Parakilas, qui a surveillé la confidentialité et la conformité des politiques de développement de Facebook pendant 18 mois, avant de quitter le réseau social en 2012 et de devenir l’un des critiques les plus féroces du réseau social.

L’année dernière, à la suite du scandale de Cambridge Analytica, Parakilas a fourni des preuves au comité du parlement britannique et a déclaré aux parlementaires que les véritables pratiques de Facebook en matière de protection des données étaient loin de celles autorisées.

Selon des sources, Parakilas travaillera en tant que chef de produit au sein de l’équipe de protection de la confidentialité d’Apple, dont le rôle est de s’assurer que les nouveaux produits en développement protègent la vie privée des utilisateurs et minimisent la collecte de données.

Ces dernières années, Apple a concentré ses efforts sur la confidentialité. En 2018, le PDG Tim Cook l’a identifié comme une “valeur fondamentale” d’Apple dans la confidentialité des utilisateurs, laquelle remonte avant même que les smartphones ne deviennent un élément important dans la vie quotidienne des gens.