CES 2019 : Sony présente son nouveau autoradio CarPlay

Sony a dévoilé sa nouvelle gamme d’autoradio CarPlay, qui offre une qualité sonore supérieure à celle des modèles précédents.

Le nouveau XAV-AX7000 possède le même écran tactile capacitif de 6,95 pouces que le XAV-AX5000 actuel, mais dispose d’un amplificateur 100W de classe D pour plus de son et plus de pré-sortie 5V assurant un son plus clair avec moins de distorsion lorsque le récepteur est connecté à un amplificateur externe.

Outre le bouton vocal dédié, la conception du XAV-AX7000 est identique à celle du XAV-AX5000, y compris des bords fins avec des boutons physiques pour le contrôle du volume et la lecture audio, les réglages et le retour à l’écran principal. Les deux récepteurs disposent de deux ports USB-A pour CarPlay via un câble. Android Auto est également pris en charge.

L’autoradio peut être connectée à la caméra arrière de la voiture et intègre également la connexion Bluetooth. Le prix est de 399 €, disponible à partir de l’été prochain. La version actuelle est disponible sur Amazon au prix de 268 €. Retrouvez d’autres modèles d’autoradio compatibles CarPlay à cette adresse.