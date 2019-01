L’avenir de Face ID pourrait se passer sous l’écran

Après le premier rendu du possible prototype iPhone 2019, de nouvelles rumeurs circulent au sujet des nouveautés esthétiques auxquelles on peut s’attendre. Il n’est pas exclu que l’encoche soit plus petite que celle observée sur les iPhone XS et XR.

Toutefois, l’encoche tant débattue pourrait devenir dans quelques années seulement un souvenir, car AMS, l’un des fournisseurs d’Apple, a annoncé un nouveau capteur de proximité RGB et infrarouge conçu pour être installé sous l’écran OLED d’un smartphone. Selon la société, ce nouveau capteur, nommé TCS3701, pourrait bientôt permettre aux fabricants d’optimiser davantage les bords de leurs smartphones.

L’appareil présenté offrirait une sensibilité extraordinaire en termes de mesures qui, combinées à la mise en œuvre d’algorithmes sophistiqués pour compenser la distorsion optique causée par l’écran OLED, pourraient ouvrir de nouvelles frontières dans le monde des smartphones.

Il est très peu probable que nous voyions de telles choses sur le prochain iPhone attendues en septembre, mais cela n’exclut pas que la disparition de l’entaille puisse déjà figurer dans les projets à court terme d’Apple. Il ne reste plus qu’à attendre que cette nouvelle technologie soit enfin prête pour une production à grande échelle.