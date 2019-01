Premier rendu du prochain iPhone avec une triple caméra

Alors que la présentation du prochain iPhone n’aura pas lieu avant plusieurs mois, les rumeurs circulent déjà, à commencer par celle de Onleaks qui a collaboré avec Digit.in pour fournir le rendu du prototype de l’iPhone 2019.

Les images montrent un iPhone avec trois caméras à l’arrière, dans un agencement esthétique particulièrement étrange avec une bosse carrée, similaire à celle vue sur le Mate 20 Pro mais avec le troisième appareil photo positionné hors ligne par rapport aux deux autres.

Onleaks indique que ces rendus sont basés sur du matériel EVT. Il s’agit donc de prototypes permettant à Apple de faire ses tests. En fait, EVT signifie “tests de validation technique”. À partir de la phase EVT, nous passerons au DVT (test de validation du projet). Les prototypes EVT en sont donc toujours au début du processus, mais les caractéristiques générales, telles que l’ajout d’un troisième appareil photo, sont généralement déjà définitives.

L’image, cependant, est un peu “controversée” car le design est assez extravagant. Le flash et les objectifs alternent verticalement en quinconce et, si vous regardez de plus près, le microphone supplémentaire est situé dans le coin inférieur droit de la bosse carrée de l’appareil photo.

L’idée d’une triple caméra arrière sur un iPhone existe depuis un moment, mais cette mise en œuvre du design est certainement inattendue. Il est très probable que la version finale sera différente, peut-être en alignant les caméras de manière plus uniforme. Cela rendrait la conception un peu moins “extravagante”.

Cependant, cette conception peut également avoir une raison fonctionnelle, même si nous ne connaissons pas encore tous les détails à ce jour.

Avoir trois capteurs peut certainement vous aider à prendre de meilleures photos, permettant ainsi à l’appareil de collecter plus d’informations sur la lumière et la couleur ou pour des applications en réalité augmentée. Il est possible que le troisième objectif soit un capteur de profondeur plutôt qu’un objectif RVB standard.

Apple devrait également sortir trois modèles d’iPhone en 2019, mais le système de triple caméra sera vraisemblablement réservé aux modèles haut de gamme. On ne sait toutefois pas quel nom adoptera Apple pour les prochains appareils, qui pourraient s’appeler trivialement “iPhone 11”, ou adoptera un nom totalement nouveau pour succéder à l’iPhone XS/Max.

Peu après l’image de Onleaks, Ben Geskin a publié sur Twitter deux rendus du prochain iPhone, identiques par coïncidence à ceux présentés ci-dessus, confirmant qu’Apple peut vraiment adopter ce design. La différence entre les deux images se fait au niveau de la position des caméras.