Le Wall Street Journal énumère les causes possibles de l’échec de l’iPhone XR en Chine

Après la révision à la baisse des bénéfices par Apple, le Wall Street Journal a publié un examen approfondi des causes possibles de l’échec de l’iPhone XR en Chine.

Selon le Wall Street Journal, l’iPhone XR est tout simplement un “téléphone qui ne fonctionnait pas au niveau du marché”, assez pour l’appeler un véritable flop. Ce modèle devait être celui de la vengeance sur le marché chinois, mais les données confirment qu’Apple n’a pas réussi à atteindre son objectif.

Le prix de 6 499 yuans, environ 945 dollars, est trop élevé pour le marché chinois, bien que l’iPhone XR soit 25% moins cher que l’iPhone XS. De plus, de nombreux autres smartphones disponibles en Chine à des prix bien plus bas offrent les fonctionnalités les plus importantes telles que l’identification faciale, la prise en charge de la double carte SIM et la conception bord à bord :

« Li Derong, un programmeur vivant à Shanghai, a déclaré qu’il envisageait de changer son iPhone 7 avec un Huawei Mate 20. Bien qu’il se trouvait dans un magasin de téléphonie mobile, Li a déclaré que son iPhone était “trop ​​cher”, même si vous pensez que votre écosystème est excellent. La batterie et l’appareil photo de Huawei fonctionnent bien. Le chipset Mate 20 le rend idéal pour jouer. »

Le WSJ, citant des données de Canalys, montre également comment la part de marché d’Apple en Chine a diminué au fil des ans. Comme vous pouvez le constater dans le graphique ci-dessous, ce phénomène est en grande partie dû à la forte concurrence de Huawei et de Vivo.

Citant l’analyste Tim Arcuri d’UBS, le rapport explique également qu’Apple a produit trop d’iPhone XR. En pratique, la société a surestimé les exigences de ce modèle et se retrouve maintenant avec plusieurs appareils sur les étagères, notamment en Chine.

Entre autres choses, Apple a augmenté le prix de l’iPhone XR en Chine afin de maintenir les marges inchangées après la hausse du dollar par rapport au yuan.

La situation, du moins en Chine, semble pour le moment insoluble.