Ebro Darden lâche quelques infos sur le futur d’Apple Music

Dans une récente interview, le nouveau directeur de la rédaction d’Apple Music, Ebro Darden, a exposé ses projets pour l’avenir de la plate-forme en termes de promotion de la musique hip-hop et R&B, ainsi que les plans du service à long terme.

Darden dit qu’Apple produira plus d’émissions sur Beats 1, ce qui sera plus facile à trouver et à lire plus tard. L’accent sera toujours mis sur les nouvelles chansons, albums et listes de lecture à la demande, mais pour éviter aux auditeurs de perdre le contenu audio de Beats 1, la plate-forme proposera de nouvelles fonctionnalités pour la recherche d’émissions et de contenus déjà diffusés.

Dans la pratique, Apple Music proposera bientôt des fonctionnalités destinées à faciliter la recherche de contenu diffusé sur Beats 1.

Darden a ensuite précisé que son rôle dans Apple Music consistait à promouvoir le hip-hop et la musique R&B dans le monde entier : « Je serai l’ambassadeur du hip-hop, bien plus que celui d’Apple Music ou d’utilisateurs. Mon premier objectif sera de promouvoir les artistes émergents et de découvrir les nouvelles tendances des communautés de producteurs de musique indépendants. Je vais aider les artistes à atteindre le grand public. »

En parallèle, Darden continuera à diffuser son émission de radio Hot 97 sur Beats 1.