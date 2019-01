Goldman Sachs pense qu’Apple connaitra la même chute que Nokia

Les estimations négatives confirmées par Tim Cook en raison du peu de ventes d’iPhone en Chine suscitent quelques réactions, certaines peut-être un peu trop exagérées : un analyste de Goldman Sachs estime que cette première révision à la baisse des bénéfices Apple pourrait n’être que le début d’une longue chute à la Nokia.

L’analyste Rod Hall estime qu’Apple pourrait perdre de plus en plus de valeur en 2019, précisément à cause de la crise des ventes d’iPhone qui se poursuivra au cours des prochains mois. Hall compare Apple à Nokia, un géant du monde de la téléphonie mobile qui a d’abord saturé le marché avant de se heurter à une série de problèmes.

Hall note que Nokia était devenu dépendant des mises à jour de ses clients, après avoir saturé le marché de ses téléphones mobiles. Les choses se sont alors retournées lorsque les clients ont commencé à avoir de plus grandes attentes concernant les nouveaux appareils présentés par la société finlandaise, année après année. Une situation similaire pourrait également se produire pour Apple. Sans innovations majeures, les utilisateurs mettront de moins en moins à jour leur iPhone, peut-être en achetant un nouveau modèle tous les 3-4 ans.

Pensez-vous qu’Apple pourrait connaître le même sort que Nokia ?