Tim Cook écrit aux employés concernant les activations d’iPhone aux États-Unis et au Canada

Dans une lettre adressée aux employés, le PDG d’Apple, Tim Cook, a commenté les prévisions à la baisse pour le premier trimestre de 2019, principalement en raison de la faiblesse des ventes d’iPhone en Chine. Mais, il y a également des éléments positifs.

La note de service interne transmise il y a quelques minutes par Tim Cook aux employés d’Apple a été publiée par Bloomberg. Voici la lettre dans son intégralité :

« À l’équipe,

Bonne année – J’espère que tout le monde a pu se reposer et passer du temps avec ses proches pendant les vacances.

Cet après-midi, nous avons envoyé une lettre aux investisseurs Apple pour leur expliquer que nous révisions nos prévisions financières pour le trimestre de vacances. Je vous encourage à le lire. Comme vous le verrez, notre chiffre d’affaires au premier trimestre provient de l’iPhone, principalement en Grande Chine.

Nous avons été déçus par notre objectif de chiffre d’affaires pour le premier trimestre, notre premier trimestre fiscal a également été un record pour les Wearables et le Mac. Les revenus pour iPad ont augmenté à deux chiffres par rapport au même trimestre de l’année dernière, et les activations d’iPhone aux USA et au Canada a établi de nouveaux records de Noël. Nous prévoyons établir des records de tous les temps sur les principaux marchés, notamment aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans les pays d’Europe occidentale, notamment l’Allemagne et l’Italie, et des pays de la région Asie-Pacifique tels que la Corée et le Vietnam. Notre base installée de périphériques actifs dans le monde a également atteint un nouveau record, reflétant la fidélité de nos clients et leur reconnaissance pour le travail que vous effectuez.

Nous sommes extrêmement fiers des innovations que nous apportons à nos clients avec l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max, qui sont sans aucun doute les meilleurs iPhone que nous ayons jamais conçus. Nous n’avons pas battu un nouveau record de ventes d’iPhone au premier trimestre, mais deux facteurs ont été pris en compte – certains facteurs macroéconomiques et d’autres spécifiques à Apple et à l’industrie des smartphones.

Des forces externes peuvent être déplacées, mais nous ne les utiliserons pas comme excuse. Nous n’attendrons pas non plus qu’ils s’améliorent. La mission d’Apple est de fournir les meilleurs produits sur la planète à nos clients et de leur fournir un niveau de service inégalé. Nous gérons Apple à long terme et dans des temps difficiles.

Dans cet esprit, veuillez vous joindre à moi pour une réunion plénière jeudi matin à 9h30. PT. Assurez-vous de consulter AppleWeb pour plus de détails. Nous allons nous réunir à l’hôtel de ville sur le campus Infinite Loop. Rejoignez-nous là-bas en personne ou par streaming en direct via AppleWeb. J’attends vos pensées et vos questions avec impatience.

J’espère vous voir là-bas.

Tim »