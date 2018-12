Netflix met fin aux abonnements dans son app iOS

Mauvaise nouvelle pour … Apple ! Netflix, l’application qui a généré le plus de revenus sur l’App Store en 2018 grâce aux achats intégrés, a supprimé la possibilité d’activer de nouveaux abonnements directement à partir de son app iOS.

Netflix indique avoir en effet désactivé les achats intégrés sur iPhone et iPad pour les nouveaux clients. La limitation concerne uniquement les nouveaux clients qui ont l’intention de s’abonner directement depuis l’application iOS, tandis que pour ceux qui sont déjà abonnés, rien ne changera et il sera possible de renouveler automatiquement les abonnements directement depuis l’application. Toutefois, si un ancien utilisateur désactive l’abonnement, même pendant un mois, il ne pourra pas le réactiver à partir de l’application iOS.

La raison de ce choix est claire : Apple prélève 30% sur les achats intégrés et 15% sur les abonnements à long terme. Pour chaque utilisateur abonné à partir de l’application iOS, Netflix perd au moins 15% de son chiffre d’affaires, ce qui représente des chiffres très importants, compte tenu du nombre de personnes qui activent le service chaque mois.

Les nouveaux utilisateurs souhaitant s’abonner à Netflix depuis un iPhone ou un iPad devront d’abord passer par le site Web.